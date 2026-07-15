Steven Madden Aktie
WKN: 898166 / ISIN: US5562691080
|Lohnendes Steven Madden-Investment?
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15.07.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Steven Madden von vor einem Jahr abgeworfen
Am 15.07.2025 wurden Steven Madden-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Steven Madden-Papier bei 23,99 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Steven Madden-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,168 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 176,93 USD, da sich der Wert eines Steven Madden-Anteils am 14.07.2026 auf 42,45 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 76,93 Prozent angezogen.
Alle Steven Madden-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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