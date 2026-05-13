Steven Madden Aktie
WKN: 898166 / ISIN: US5562691080
|Steven Madden-Investition
|
13.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Wert Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Steven Madden-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Steven Madden-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Steven Madden-Anteile bei 21,33 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Steven Madden-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,688 Steven Madden-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 180,70 USD, da sich der Wert eines Steven Madden-Papiers am 12.05.2026 auf 38,55 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 80,70 Prozent gesteigert.
Steven Madden markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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