Steven Madden Aktie
WKN: 898166 / ISIN: US5562691080
|Lukrative Steven Madden-Investition?
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14.10.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Steven Madden-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Steven Madden-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Steven Madden-Aktie bei 31,96 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 31,289 Steven Madden-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 400,19 USD, da sich der Wert eines Steven Madden-Papiers am 13.10.2026 auf 44,75 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 400,19 USD, was einer positiven Performance von 40,02 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Steven Madden belief sich zuletzt auf 3,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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