NASDAQ Composite Index-Wert Steven Madden-Aktie: So viel hätte eine Investition in Steven Madden von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Steven Madden-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Steven Madden-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Steven Madden-Papier bei 23,50 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Steven Madden-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 425,532 Steven Madden-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 982,98 USD, da sich der Wert einer Steven Madden-Aktie am 16.06.2026 auf 44,61 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 89,83 Prozent gleich.

Insgesamt war Steven Madden zuletzt 3,32 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at