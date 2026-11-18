Bei einem frühen Investment in Steven Madden-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde die Steven Madden-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 50,67 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,974 Steven Madden-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 79,38 USD, da sich der Wert eines Steven Madden-Anteils am 17.11.2026 auf 40,22 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 20,62 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Steven Madden eine Marktkapitalisierung von 3,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at