Steven Madden Aktie
WKN: 898166 / ISIN: US5562691080
|Steven Madden-Anlage im Blick
|
15.04.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Wert Steven Madden-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Steven Madden von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde das Steven Madden-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Steven Madden-Aktie bei 24,24 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 412,541 Steven Madden-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 14.04.2026 15 759,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 38,20 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 57,59 Prozent gleich.
Am Markt war Steven Madden jüngst 2,74 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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