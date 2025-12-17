NASDAQ Composite Index-Wert Steven Madden-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Steven Madden von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Steven Madden-Aktie Investoren gebracht.

Am 17.12.2020 wurden Steven Madden-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 35,16 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Steven Madden-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28,441 Steven Madden-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 243,74 USD, da sich der Wert einer Steven Madden-Aktie am 16.12.2025 auf 43,73 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 24,37 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Steven Madden belief sich zuletzt auf 3,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at