Steven Madden Aktie

Steven Madden für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 898166 / ISIN: US5562691080

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer Steven Madden-Einstieg? 17.12.2025 16:04:30

NASDAQ Composite Index-Wert Steven Madden-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Steven Madden von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Steven Madden-Aktie Investoren gebracht.

Am 17.12.2020 wurden Steven Madden-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 35,16 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Steven Madden-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28,441 Steven Madden-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 243,74 USD, da sich der Wert einer Steven Madden-Aktie am 16.12.2025 auf 43,73 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 24,37 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Steven Madden belief sich zuletzt auf 3,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Steven Madden Ltd.mehr Nachrichten