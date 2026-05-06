NASDAQ Composite Index-Wert Steven Madden-Aktie: So viel Verlust hätte ein Steven Madden-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Steven Madden eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Steven Madden-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Steven Madden-Anteile betrug an diesem Tag 42,83 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 233,481 Steven Madden-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.05.2026 auf 37,69 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 799,91 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 12,00 Prozent verringert.

Steven Madden markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at