NASDAQ Composite Index-Wert Steven Madden-Aktie: So viel Verlust hätte eine Steven Madden-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Steven Madden-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 39,82 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,511 Steven Madden-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 34,56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 86,79 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 13,21 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Steven Madden bezifferte sich zuletzt auf 2,51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
