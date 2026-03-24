Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|Lukrative Strategy (ex MicroStrategy)-Investition?
|
24.03.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Wert Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Strategy (ex MicroStrategy)-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile an diesem Tag bei 17,28 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,786 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.03.2026 auf 138,20 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 799,68 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 699,68 Prozent zugenommen.
Am Markt war Strategy (ex MicroStrategy) jüngst 46,08 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
|
16:01
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
24.03.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
24.03.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
24.03.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
24.03.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite notiert im Minus (finanzen.at)
|
24.03.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 gibt nach (finanzen.at)
|
24.03.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Dienstagmittag leichter (finanzen.at)
|
24.03.26