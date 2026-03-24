NASDAQ Composite Index-Wert Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Strategy (ex MicroStrategy)-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile an diesem Tag bei 17,28 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,786 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.03.2026 auf 138,20 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 799,68 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 699,68 Prozent zugenommen.

Am Markt war Strategy (ex MicroStrategy) jüngst 46,08 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at