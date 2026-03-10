Strategy Aktie

Strategy (ex MicroStrategy)-Anlage unter der Lupe 10.03.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Wert Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Strategy (ex MicroStrategy)-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 19,20 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 52,081 Strategy (ex MicroStrategy)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf 138,95 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 236,60 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 623,66 Prozent gesteigert.

Am Markt war Strategy (ex MicroStrategy) jüngst 46,32 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

