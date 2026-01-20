NASDAQ Composite Index-Wert Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Strategy (ex MicroStrategy) gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 55,08 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie investiert hat, hat nun 1,815 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf 173,71 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 315,37 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 215,37 Prozent angewachsen.

Der Strategy (ex MicroStrategy)-Wert an der Börse wurde auf 50,02 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at