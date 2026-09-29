Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|Strategy (ex MicroStrategy)-Anlage
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29.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Strategy (ex MicroStrategy)-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 56,63 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,766 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 28.09.2026 auf 157,14 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 277,48 USD wert. Mit einer Performance von +177,48 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Strategy (ex MicroStrategy) belief sich zuletzt auf 60,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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