Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|Langfristige Investition
|
19.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Strategy (ex MicroStrategy)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 17,88 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 559,159 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 18.05.2026 93 172,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 166,63 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 93 172,67 USD entspricht einer Performance von +831,73 Prozent.
Der Strategy (ex MicroStrategy)-Wert an der Börse wurde auf 62,06 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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