Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|Lohnende Strategy (ex MicroStrategy)-Investition?
|
13.01.2026 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Wert Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Strategy (ex MicroStrategy)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 21,70 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 460,893 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 74 770,71 USD, da sich der Wert eines Strategy (ex MicroStrategy)-Papiers am 12.01.2026 auf 162,23 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 647,71 Prozent angewachsen.
Strategy (ex MicroStrategy) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 45,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
|
16:01
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
06:00
|EVs central to carmakers’ Europe strategy despite petrol ban easing (Financial Times)
|
13.01.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.01.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
13.01.26
|Verluste in New York: So performt der NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
13.01.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 am Mittag stärker (finanzen.at)
|
13.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Strategy (ex MicroStrategy)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.01.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)