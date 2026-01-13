NASDAQ Composite Index-Wert Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Strategy (ex MicroStrategy)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Strategy (ex MicroStrategy)-Investment gewesen.

Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 21,70 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 460,893 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 74 770,71 USD, da sich der Wert eines Strategy (ex MicroStrategy)-Papiers am 12.01.2026 auf 162,23 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 647,71 Prozent angewachsen.

Strategy (ex MicroStrategy) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 45,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at