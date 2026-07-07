NASDAQ Composite Index-Wert Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Strategy (ex MicroStrategy)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Strategy (ex MicroStrategy)-Investment verdienen können.

Das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier bei 63,99 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,563 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 06.07.2026 auf 100,77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 157,49 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 57,49 Prozent zugenommen.

Der Strategy (ex MicroStrategy)-Wert an der Börse wurde auf 35,35 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at