NASDAQ Composite Index-Wert Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Strategy (ex MicroStrategy) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier feiertags-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier bei 29,01 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 344,709 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Strategy (ex MicroStrategy)-Papiere wären am 06.04.2026 44 015,86 USD wert, da der Schlussstand 127,69 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 340,16 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Strategy (ex MicroStrategy) bezifferte sich zuletzt auf 41,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at