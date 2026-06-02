Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|Strategy (ex MicroStrategy)-Anlage unter der Lupe
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02.06.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 30,21 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie investiert, befänden sich nun 33,098 Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Strategy (ex MicroStrategy)-Papiers auf 149,78 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 957,47 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 395,75 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Strategy (ex MicroStrategy) bezifferte sich zuletzt auf 55,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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