Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|Lohnendes Strategy (ex MicroStrategy)-Investment?
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12.05.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Strategy (ex MicroStrategy)-Papiers betrug an diesem Tag 54,19 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18,454 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.05.2026 auf 195,94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 615,93 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +261,59 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Strategy (ex MicroStrategy) bezifferte sich zuletzt auf 64,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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