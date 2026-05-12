Strategy Aktie

Strategy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes Strategy (ex MicroStrategy)-Investment? 12.05.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Wert Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Strategy (ex MicroStrategy)-Papiers betrug an diesem Tag 54,19 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18,454 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.05.2026 auf 195,94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 615,93 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +261,59 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Strategy (ex MicroStrategy) bezifferte sich zuletzt auf 64,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)

mehr Nachrichten