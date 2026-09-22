NASDAQ Composite Index-Wert Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Strategy (ex MicroStrategy) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Strategy (ex MicroStrategy)-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 32,28 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie investierten, hätten nun 309,780 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 52 197,89 USD, da sich der Wert einer Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie am 21.09.2026 auf 168,50 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 421,98 Prozent gesteigert.

Strategy (ex MicroStrategy) wurde am Markt mit 59,10 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at