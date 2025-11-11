Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|Strategy (ex MicroStrategy)-Investment im Blick
|
11.11.2025 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor einem Jahr bedeutet
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 340,00 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,294 Strategy (ex MicroStrategy)-Anteilen. Die gehaltenen Strategy (ex MicroStrategy)-Papiere wären am 10.11.2025 70,26 USD wert, da der Schlussstand 238,88 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 29,74 Prozent gleich.
Alle Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 69,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
