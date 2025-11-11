Strategy Aktie

Strategy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

Strategy (ex MicroStrategy)-Investment im Blick 11.11.2025 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Wert Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Strategy (ex MicroStrategy) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 340,00 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,294 Strategy (ex MicroStrategy)-Anteilen. Die gehaltenen Strategy (ex MicroStrategy)-Papiere wären am 10.11.2025 70,26 USD wert, da der Schlussstand 238,88 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 29,74 Prozent gleich.

Alle Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 69,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Ende des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls mit Aufschlägen. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

