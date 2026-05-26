NASDAQ Composite Index-Wert Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Strategy (ex MicroStrategy)-Einstiegs gewesen.

Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 369,51 USD wert. Bei einem Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,271 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 43,27 USD, da sich der Wert eines Strategy (ex MicroStrategy)-Anteils am 22.05.2026 auf 159,89 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 56,73 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Strategy (ex MicroStrategy) einen Börsenwert von 55,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at