Synaptics Aktie
WKN: 529873 / ISIN: US87157D1090
|Synaptics-Investment
|
02.09.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Wert Synaptics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Synaptics von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Synaptics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Synaptics-Papiers betrug an diesem Tag 58,42 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Synaptics-Aktie investiert, befänden sich nun 1,712 Synaptics-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 95,17 USD gerechnet, wäre die Investition nun 162,91 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 62,91 Prozent.
Der Börsenwert von Synaptics belief sich zuletzt auf 3,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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