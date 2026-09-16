Synaptics Aktie
WKN: 529873 / ISIN: US87157D1090
|Langfristige Investition
|
16.09.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Wert Synaptics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Synaptics von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Synaptics-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 86,17 USD. Bei einem Synaptics-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 116,050 Synaptics-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 97,32 USD gerechnet, wäre die Investition nun 11 293,95 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +12,94 Prozent.
Der Börsenwert von Synaptics belief sich zuletzt auf 3,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Synaptics Inc.
Analysen zu Synaptics Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Synaptics Inc.
|79,00
|-4,82%