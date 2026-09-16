NASDAQ Composite Index-Wert Synaptics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Synaptics von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Synaptics eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Synaptics-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 86,17 USD. Bei einem Synaptics-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 116,050 Synaptics-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 97,32 USD gerechnet, wäre die Investition nun 11 293,95 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +12,94 Prozent.

Der Börsenwert von Synaptics belief sich zuletzt auf 3,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at