NASDAQ Composite Index-Wert Synaptics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Synaptics-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Synaptics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 28.10.2016 wurden Synaptics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Synaptics-Papiers betrug an diesem Tag 52,57 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Synaptics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 190,223 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.10.2026 22 465,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 118,10 USD belief. Mit einer Performance von +124,65 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Synaptics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at