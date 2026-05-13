Synaptics Aktie

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WKN: 529873 / ISIN: US87157D1090

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Synaptics-Investmentbeispiel 13.05.2026 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Wert Synaptics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Synaptics-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Synaptics-Aktie gebracht.

Die Synaptics-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Synaptics-Aktie bei 65,13 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Synaptics-Aktie investiert hätte, hätte er nun 153,539 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.05.2026 auf 119,59 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 361,74 USD wert. Damit wäre die Investition um 83,62 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Synaptics zuletzt 4,89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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