Synaptics Aktie
WKN: 529873 / ISIN: US87157D1090
|Synaptics-Investmentbeispiel
|
13.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Wert Synaptics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Synaptics-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Die Synaptics-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Synaptics-Aktie bei 65,13 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Synaptics-Aktie investiert hätte, hätte er nun 153,539 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.05.2026 auf 119,59 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 361,74 USD wert. Damit wäre die Investition um 83,62 Prozent gestiegen.
Insgesamt war Synaptics zuletzt 4,89 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Synaptics Inc.
|
13.05.26
|Börse New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
13.05.26
|Börse New York: NASDAQ Composite am Mittwochmittag freundlich (finanzen.at)
|
13.05.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Synaptics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Synaptics-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
12.05.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite am Dienstagmittag in Rot (finanzen.at)
|
08.05.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
08.05.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
08.05.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite im Aufwind (finanzen.at)
|
06.05.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Synaptics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Synaptics von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
Analysen zu Synaptics Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Synaptics Inc.
|112,00
|6,67%