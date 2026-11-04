Synaptics Aktie
WKN: 529873 / ISIN: US87157D1090
|Synaptics-Performance im Blick
|
04.11.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Wert Synaptics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Synaptics-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Synaptics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 67,84 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Synaptics-Aktie investierten, hätten nun 1,474 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.11.2026 auf 117,41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 173,07 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 73,07 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Synaptics belief sich jüngst auf 4,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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