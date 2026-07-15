Synaptics Aktie
WKN: 529873 / ISIN: US87157D1090
|Rentable Synaptics-Investition?
|
15.07.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert Synaptics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Synaptics-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 15.07.2025 wurden Synaptics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Synaptics-Aktie an diesem Tag bei 66,00 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 151,515 Synaptics-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 14.07.2026 18 612,12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 122,84 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 86,12 Prozent angezogen.
Synaptics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!