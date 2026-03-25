Synaptics Aktie
WKN: 529873 / ISIN: US87157D1090
|Lukratives Synaptics-Investment?
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25.03.2026 16:04:13
NASDAQ Composite Index-Wert Synaptics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Synaptics von vor einem Jahr abgeworfen
Die Synaptics-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Synaptics-Anteile bei 65,26 USD. Bei einem Synaptics-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,323 Synaptics-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 166,72 USD, da sich der Wert eines Synaptics-Anteils am 24.03.2026 auf 76,14 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 16,67 Prozent angezogen.
Der Synaptics-Wert an der Börse wurde auf 2,95 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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