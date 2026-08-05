Synaptics Aktie

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WKN: 529873 / ISIN: US87157D1090

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Lukrativer Synaptics-Einstieg? 05.08.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Wert Synaptics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Synaptics-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Synaptics-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Synaptics-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 55,49 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 180,213 Synaptics-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19 203,46 USD, da sich der Wert eines Synaptics-Papiers am 04.08.2026 auf 106,56 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 92,03 Prozent gleich.

Insgesamt war Synaptics zuletzt 4,13 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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