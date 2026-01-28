Synaptics Aktie

WKN: 529873 / ISIN: US87157D1090

Profitables Synaptics-Investment? 28.01.2026 16:04:30

NASDAQ Composite Index-Wert Synaptics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Synaptics-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Synaptics-Investment verdienen können.

Am 28.01.2025 wurde die Synaptics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 80,53 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 124,177 Synaptics-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Synaptics-Papiers auf 84,92 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 545,14 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 5,45 Prozent.

Synaptics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,28 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

