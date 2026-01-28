Synaptics Aktie
WKN: 529873 / ISIN: US87157D1090
|Profitables Synaptics-Investment?
|
28.01.2026 16:04:30
NASDAQ Composite Index-Wert Synaptics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Synaptics-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 28.01.2025 wurde die Synaptics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 80,53 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 124,177 Synaptics-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Synaptics-Papiers auf 84,92 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 545,14 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 5,45 Prozent.
Synaptics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,28 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Synaptics Inc.
|
28.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Synaptics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Synaptics-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
21.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Synaptics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Synaptics von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Synaptics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.01.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
14.01.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
14.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Synaptics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Synaptics von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
07.01.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite notiert im Plus (finanzen.at)
|
07.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Synaptics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Synaptics-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)