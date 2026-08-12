Synaptics Aktie
WKN: 529873 / ISIN: US87157D1090
|Synaptics-Investment im Blick
|
12.08.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Wert Synaptics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Synaptics-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 12.08.2025 wurden Synaptics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 67,49 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Synaptics-Aktie investierten, hätten nun 1,482 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 11.08.2026 158,42 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 106,92 USD belief. Mit einer Performance von +58,42 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Am Markt war Synaptics jüngst 4,10 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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