NASDAQ Composite Index-Wert Synaptics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Synaptics-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Synaptics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Synaptics-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Synaptics-Papier an diesem Tag 65,65 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 152,323 Synaptics-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Synaptics-Aktie auf 119,39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 185,83 USD wert. Mit einer Performance von +81,86 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Synaptics bezifferte sich zuletzt auf 4,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at