Synaptics Aktie

Synaptics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 529873 / ISIN: US87157D1090

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Profitables Synaptics-Investment? 03.06.2026 16:04:19

NASDAQ Composite Index-Wert Synaptics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Synaptics von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Synaptics-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 03.06.2021 wurden Synaptics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Synaptics-Papier an diesem Tag 129,26 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Synaptics-Aktie investiert hat, hat nun 77,363 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.06.2026 auf 146,04 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 298,16 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 12,98 Prozent.

Am Markt war Synaptics jüngst 5,21 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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