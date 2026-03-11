Synaptics Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Synaptics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Synaptics von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Synaptics-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 136,98 USD wert. Bei einem Synaptics-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 73,003 Synaptics-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Synaptics-Anteile wären am 10.03.2026 5 504,45 USD wert, da der Schlussstand 75,40 USD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 44,96 Prozent verringert.
Synaptics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
