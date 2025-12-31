NASDAQ Composite Index-Wert Synaptics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Synaptics von vor einem Jahr gekostet

Synaptics Aktie
Vor 1 Jahr wurde die Synaptics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Synaptics-Aktie an diesem Tag 76,32 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 131,027 Synaptics-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 828,35 USD, da sich der Wert eines Synaptics-Anteils am 30.12.2025 auf 75,01 USD belief. Mit einer Performance von -1,72 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Am Markt war Synaptics jüngst 2,92 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
