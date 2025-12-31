NASDAQ Composite Index-Wert Synaptics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Synaptics von vor einem Jahr gekostet

Vor 1 Jahr wurde die Synaptics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Synaptics-Aktie an diesem Tag 76,32 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 131,027 Synaptics-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 828,35 USD, da sich der Wert eines Synaptics-Anteils am 30.12.2025 auf 75,01 USD belief. Mit einer Performance von -1,72 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am Markt war Synaptics jüngst 2,92 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at