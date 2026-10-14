NASDAQ Composite Index-Wert Synaptics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Synaptics-Investment von vor 3 Jahren verdient

Die Synaptics-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 94,92 USD wert. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Synaptics-Aktie investiert hat, hat nun 1,054 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 125,83 USD, da sich der Wert eines Synaptics-Anteils am 13.10.2026 auf 119,44 USD belief. Damit wäre die Investition um 25,83 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete Synaptics eine Marktkapitalisierung von 4,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at