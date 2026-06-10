Synaptics Aktie

Synaptics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 529873 / ISIN: US87157D1090

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Profitable Synaptics-Investition? 10.06.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Wert Synaptics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Synaptics von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Synaptics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Synaptics-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 61,36 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,630 Synaptics-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 213,30 USD, da sich der Wert eines Synaptics-Papiers am 09.06.2026 auf 130,88 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 113,30 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Synaptics zuletzt 5,26 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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