NASDAQ Composite Index-Wert Synaptics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Synaptics von vor 10 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Synaptics eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 15.04.2016 wurde die Synaptics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 86,19 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 11,602 Synaptics-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Synaptics-Anteile wären am 14.04.2026 890,59 USD wert, da der Schlussstand 76,76 USD betrug. Die Abnahme von 1 000 USD zu 890,59 USD entspricht einer negativen Performance von 10,94 Prozent.

Der Börsenwert von Synaptics belief sich zuletzt auf 2,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at