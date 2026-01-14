NASDAQ Composite Index-Wert Synaptics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Synaptics von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Synaptics-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Das Synaptics-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 101,90 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Synaptics-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,981 Synaptics-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 83,77 USD, da sich der Wert eines Synaptics-Anteils am 13.01.2026 auf 85,36 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 83,77 USD, was einer negativen Performance von 16,23 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Synaptics betrug jüngst 3,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at