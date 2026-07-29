NASDAQ Composite Index-Wert Synaptics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Synaptics von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Synaptics-Aktie Investoren gebracht.

Synaptics-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Synaptics-Anteile an diesem Tag 149,24 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Synaptics-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,701 Synaptics-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 28.07.2026 742,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 110,87 USD belief. Das entspricht einem Minus von 25,71 Prozent.

Synaptics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at