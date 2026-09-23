Synaptics Aktie
WKN: 529873 / ISIN: US87157D1090
|Synaptics-Anlage im Blick
|
23.09.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Synaptics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Synaptics von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das Synaptics-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Synaptics-Papier bei 187,22 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,534 Synaptics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Synaptics-Papiers auf 97,64 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 52,15 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 47,85 Prozent gleich.
Synaptics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,77 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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