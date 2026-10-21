Synaptics Aktie
WKN: 529873 / ISIN: US87157D1090
|Lohnende Synaptics-Investition?
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21.10.2026 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Wert Synaptics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Synaptics-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Synaptics-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 178,94 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,588 Synaptics-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 20.10.2026 auf 117,48 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 656,53 USD wert. Damit wäre die Investition 34,35 Prozent weniger wert.
Der Synaptics-Wert an der Börse wurde auf 4,65 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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