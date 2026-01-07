NASDAQ Composite Index-Wert Synaptics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Synaptics-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Synaptics-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Synaptics-Aktie statt. Der Schlusskurs des Synaptics-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 100,01 USD. Bei einem Synaptics-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 99,990 Synaptics-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 86,89 USD gerechnet, wäre die Investition nun 8 688,13 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 13,12 Prozent verkleinert.

Synaptics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at