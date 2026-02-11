NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Synopsys von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Synopsys-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Synopsys-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Synopsys-Papier an diesem Tag bei 41,34 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,419 Synopsys-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.02.2026 auf 437,45 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 058,18 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 958,18 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Synopsys eine Marktkapitalisierung von 83,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at