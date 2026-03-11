Synopsys Aktie
WKN: 883703 / ISIN: US8716071076
11.03.2026 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Synopsys von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Synopsys-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Synopsys-Aktie betrug an diesem Tag 46,20 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 21,645 Synopsys-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 432,65 USD gerechnet, wäre die Investition nun 9 364,72 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 836,47 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Synopsys bezifferte sich zuletzt auf 82,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
