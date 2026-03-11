Synopsys Aktie

WKN: 883703 / ISIN: US8716071076

Synopsys-Performance im Blick 11.03.2026 16:04:08

NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Synopsys von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Synopsys gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Synopsys-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Synopsys-Aktie betrug an diesem Tag 46,20 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 21,645 Synopsys-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 432,65 USD gerechnet, wäre die Investition nun 9 364,72 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 836,47 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Synopsys bezifferte sich zuletzt auf 82,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

