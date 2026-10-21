NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Synopsys-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Synopsys gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Synopsys-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 59,13 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,691 Synopsys-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 757,01 USD, da sich der Wert einer Synopsys-Aktie am 20.10.2026 auf 447,62 USD belief. Damit wäre die Investition 657,01 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Synopsys belief sich zuletzt auf 87,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at