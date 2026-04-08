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Synopsys Aktie

Synopsys für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 883703 / ISIN: US8716071076

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Hochrechnung 08.04.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Synopsys-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Synopsys-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Die Synopsys-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Synopsys-Papiers betrug an diesem Tag 48,24 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 207,297 Synopsys-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 82 483,42 USD, da sich der Wert einer Synopsys-Aktie am 07.04.2026 auf 397,90 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 724,83 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Synopsys eine Börsenbewertung in Höhe von 76,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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