Synopsys Aktie
WKN: 883703 / ISIN: US8716071076
|Synopsys-Anlage unter der Lupe
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16.09.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Synopsys-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Synopsys-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Synopsys-Anteile an diesem Tag bei 335,38 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,982 Synopsys-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 096,37 USD, da sich der Wert einer Synopsys-Aktie am 15.09.2026 auf 367,70 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9,64 Prozent erhöht.
Synopsys markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 73,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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