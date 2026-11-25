Synopsys Aktie
WKN: 883703 / ISIN: US8716071076
|Synopsys-Investmentbeispiel
|
25.11.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Synopsys-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Die Synopsys-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 401,61 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 24,900 Synopsys-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 328,93 USD, da sich der Wert einer Synopsys-Aktie am 24.11.2026 auf 414,82 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 3,29 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Synopsys einen Börsenwert von 81,84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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